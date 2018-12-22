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مصر تنفي إدراجها في "القائمة السوداء" لمخالفة معايير العمل الدولية

أخبار العالم العربي

مصر تنفي إدراجها في
قناة وزارة القوى العاملة Youtube Screenshot /
وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان
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نفى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ما أشيع في الأيام الماضية عن إدراج منظمة العمل الدولية مصر في القائمة القصيرة "السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

وأكد وزير القوى العاملة أن الخبر لا أساس له من الصحة، حسبما نقله موقع "الدستور" المصري اليوم السبت.

وأشار سعفان إلى أن كل هذه الأقاويل مجرد "تكهنات" لا يعتد بها، والدليل أنها انتشرت في نفس التوقيت من العام الماضي، لكن ظهر التقرير النهائي بعدم إدراج مصر في القائمة السوداء.

وأضاف محمد سعفان في تصريح لـ"الدستور"، أن تقرير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية، سيقدم للجنة المعايير في منتصف يناير المقبل، مبينا أن لجنة الخبراء انتهت بالفعل من التقرير في 8 ديسمبر الجاري.

وأفاد في السياق بأن الحكومة تتعامل وفقا لما يتوافق ويتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري، وبما يتناسب مع ما هو مسموح به لخدمة كافة المجالات المتعلقة بالعمل، من أرباب عمل وعمال.

وصرح الوزير المصري بأن من ضمن الجهود التي بذلتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ مشروع "التنافسية" الذي طبقت الوزارة مرحلته الأولى، على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا للتحري عن شروط العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، وهو الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في العالم.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل 100% على مستوى 27 محافظة.

المصدر: موقع"الدستور" المصري

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