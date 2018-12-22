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رئيس الوزراء الأردني يعجب بـ"عليك بهم يا رزاز"

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الأردني يعجب بـ
Reuters
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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أعجب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بمنشور للناشطة الأردنية هند خليفات على "تويتر"، ذكرت فيه أن الأردن يشهد اليوم عملية تطهير عميقة.

وكتبت خليفات في تغريدتها: "تطهير ضد من شكل فسادهم ثقلا على كاهل الدولة التي كان أمامها أن تنافس وتصنع هويتها الاقتصادية والتنموية... عليك بهم يا رزاز".

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وأضافت مخاطبة الرزاز: "الجراحة متعبة قليلا لكن أفضل من أي حل طبي مؤقت وسطحي... التاريخ سيخلدك... مطيع /عوني مطيع المتهم الرئيس في قضية فساد كبرى شغلت الرأي العام الأردني/ ليس وحيدا... أصغرهم كان مطيع".

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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