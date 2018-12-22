رئيس الوزراء الأردني يعجب بـ"عليك بهم يا رزاز"

أعجب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بمنشور للناشطة الأردنية هند خليفات على "تويتر"، ذكرت فيه أن الأردن يشهد اليوم عملية تطهير عميقة.

وكتبت خليفات في تغريدتها: "تطهير ضد من شكل فسادهم ثقلا على كاهل الدولة التي كان أمامها أن تنافس وتصنع هويتها الاقتصادية والتنموية... عليك بهم يا رزاز".

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وأضافت مخاطبة الرزاز: "الجراحة متعبة قليلا لكن أفضل من أي حل طبي مؤقت وسطحي... التاريخ سيخلدك... مطيع /عوني مطيع المتهم الرئيس في قضية فساد كبرى شغلت الرأي العام الأردني/ ليس وحيدا... أصغرهم كان مطيع".

قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) 17 декабря 2018 г.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني