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أمراء وأميرات السعوديون يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لطلال بن عبد العزيز

أخبار العالم العربي

أمراء وأميرات السعوديون يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لطلال بن عبد العزيز
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الأمير طلال بن عبد العزيز
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نشر بعض أبناء وبنات الأمير طلال بن عبد العزيز أخ العاهل السعودي الملك سلمان، صورا له عبر "تويتر"، وتمنوا له الشفاء العاجل وأن يحفظه الله ويلطف به.

وكشفت الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع "تويتر"، لعدد من الأمراء والأميرات، تدهور صحة الأمير طلال بن عبد العزيز.

ونشرت ابنته الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، في تغريدة على حسابها الرسمي صورة لوالدها، وكتبت معلقة عليها: "اللهم الطف بروحي وقلبي أبي طلال بن عبدالعزيز".

وعلقت الأميرة ريما بنت طلال على الصور قائلة: "اللهم هوّن عليه الآلام والأسقام، واحفظه بحفظك ورحمتك يا رب، والطف به يا ذا الجلال والإكرام".

من جهته نشر الأمير عبد العزيز بن طلال والأميرة ريم بنت الوليد صورا للأمير طلال عبر حساباتهم في "تويتر".

​والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد زار الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، للتعزية في وفاة أخته الأميرة مضاوي، والتقطت صور للملك رفقة أخيه الأكبر، الذي كان يجلس على كرسي متحرك.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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