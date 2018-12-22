السعودية تعلق على طرد ألبانيا السفير الإيراني

أعرب دبلوماسي سعودي عن تأييد بلاده للإجراءات التي اتخذتها ألبانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير، وذلك لتورطهما "بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا".

ولفت المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المملكة سبق وأن أكدت مرارا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها ألبانيا بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين.https://t.co/IRxo7dPgoY#واسpic.twitter.com/EtBJNzPUER — واس (@spagov) 22 декабря 2018 г.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن شكره لنظيره الألباني ديميتري بوشاتي، على طرد بلاده الدبلوماسيين الإيرانيين.

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وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إن بومبيو اتصل بنظيره بوشاتي، وشكره على هذه الخطوة.

وأوضح أن بومبيو هنأ الحكومة الألبانية على قرارها وأضاف أن "في خطوة ألبانيا رسالة واضحة بأنه لا يمكن قبول الإرهاب الإيراني على أراضي أوروبا".

وأعلنت ألبانيا الأربعاء دبلوماسيين إيرانيين اثنين يعملان في سفارة طهران لدى تيرانا "شخصين غير مرغوب بهما في البلاد".

وبررت متحدثة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألبانية ألديرا برندي هذا القرار "بالاشتباه بتورطهما في الأحداث التي تهدد أمن البلاد"، وبأن أنشطتهما تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي، وأن بلادها تشاورت مع حلفائها حول قرار طردهما.

المصدر: وكالات