عودة العيد إلى سوريا عشية الميلاد ورأس السنة

تشهد معظم المحافظات السورية فعاليات احتفالية في ظل أجواء من بهجة انتظار أعياد الميلاد ورأس السنة بعد أن تحررت معظم الأراضي السورية من الإرهاب.

وظهرت زينة عيد الميلاد للمرة الأولى منذ سنوات في العديد من الأحياء في المحافظات، وانتشرت إعلانات حفلات "الكريسماس" بعيدا عن أجواء الحرب التي كدّرت حياة السوريين لسنوات طويلة.

كما تستعد المحال التجارية لطرح أشكال مختلفة ومبهرة من الزينة والهدايا التي تحمل رموز العيد، ومنها زي بابا نويل.

ورغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب، ينتظر السوريون الأعياد بفرح بعد ما ذاقوه من خوف ومعاناة لسنوات.

كما عمت تحضيرات العيد لأول مرة مناطق كان المسلحون يمنعون فيها الاحتفال بالعيد، كبيت سحم وببيلا في ريف دمشق.

وفي صيدنايا بريف دمشق، نظم دير "سيدة صيدنايا" حفلا لإضاءة شجرة ميلاد من صنع يدوي بارتفاع 33 مترا وافتتاح مغارة بمساحة 400 متر مربع تعد أكبر مغارة في الوطن العربي.

يشار إلى أن إضاءة شجرة دير "سيدة صيدنايا" كانت تقليدا سنويا توقف خلال سنوات الحرب لتعاد إضاءتها منذ العام الماضي بتنظيم من فرقة مراسم الدير.

وشهدت محافظة حمص وقراها تحضيرات العيد حيث أقامت مديرية سياحة حمص احتفالية "ميلاد الفرح" بحضور رسمي وديني وأهلي.

وتضمنت الاحتفالية إضاءة شجرة الميلاد في ساحة المركز الثقافي بالإضافة إلى فقرات غنائية.

كما شهد بلدة تومين في ريف حماة نصب شجرة الميلاد التي تعد من أكبر وأطول أشجار الميلاد في سوريا.

وعمت الاحتفالات بلدة إزرع التابعة لمحافظة درعا، جنوب العاصمة دمشق، بعد تحريرها من سيطرة المسلحين الذين منعوا فيها كافة مظاهر الاحتفال لسنوات عديدة.

أما في الرقة، المدينة التي كانت عاصمة خلافة "داعش" الإرهابي، فقد عبر الناس فيها عن فرحتهم بقدوم عيد الميلاد عبر الصلوات وإضاءة الشموع.

#المسيحيون يصلون صلاة العيد المجيد في مدينة الرقة.#الرقة –عاد المكون المسيحي ليؤدي صلاة عيد الميلاد المجيد الشرقي في مدينة الرقة بعد أن حرمهم منها مرتزقة داعش لمدة 5 سنوات. pic.twitter.com/VRur9dzCQQ — Ronahi tv (@tvronahi) 9 января 2018 г.

وفي حلب، شهدت ساحة العزيزية وسط المدينة نصب شجرة الميلاد وسط أجواء من الاحتفال والفرح.

وفي مدينة اللاذقية على الساحل السوري، أضاءت كنيسة "الملائكة ميخائيل وجبرائيل" للروم الأرثوذكس بحي الأمريكان في المدينة، شجرة ضخمة وسط حضور شعبي ورسمي كبير.

واجتمع الآلاف من أبناء المدينة بكافة طوائفهم وأعمارهم لإحياء ميلاد رسول المحبة والسلام، بالتزامن مع إطلاق الشهب النارية التي عكست حالة الفرح والمحبة التي يعيشها أبناء المدينة.

وبحضور حشد كبير من الفعاليات الأهلية والرسمية في السويداء جنوبي البلاد، تم مؤخرا إضاءة شجرة ميلاد أمام برج الريم في المدينة.

المصدر: وكالات