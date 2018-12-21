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المغرب.. الشرطة توقف شابا أشاد بمقتل السائحتين الأوروبيتين

أخبار العالم العربي

المغرب.. الشرطة توقف شابا أشاد بمقتل السائحتين الأوروبيتين
AFP
الشرطة المغربية- صورة ارشيفية
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أوقفت الشرطة المغربية مساء الجمعة شابا (22 عاما)، داخل منزل أسرته في منطقة "آيت إعزا" التابعة لولاية أغادير.

وجاء قرار إيقاف الشاب على خلفية نشره لتدوينة على صفحته في "فيسبوك" تُشيد بجريمة مقتل السائحتين الأوروبيتين في المنطقة الجبلية بالقرب من إمليل، كما شجع على تنفيذ مثل هذه الأفعال الإجرامية بحق غير المسلمين.

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وداهم أفراد الشرطة القضائية، مصحوبين بقوى أمنية أخرى منزل الشاب واعتقلوه من أجل إحالته لاحقا إلى النيابة العامة.

يذكر أن السلطات المغربية ألقت القبض على عدة أشخاص يشتبه بقتلهم السائحتين لويسا فيستراغر يسبرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارين أويلاند (28 عاما) من النرويج، اللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين.

المصدر: "هسبرس"

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