بومبيو: نأمل أن تنفذ روسيا التزاماتها بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تأمل بأن تنفذ روسيا وتركيا التزاماتهما بشأن سوريا في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك إثر قرار البيت الأبيض سحب قواته من سوريا.

وقال بومبيو في حديث لإذاعة NPR: "يعمل ممثل الولايات المتحدة الخاص بالشأن السوري (جيفري جيمس) جاهدا في محاولة الوفاء بالالتزامات أمام الأمم المتحدة. نعول على الروس والأتراك ونأمل بأن ينفذ كل منهما التزاماته المتعهد بها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل "قيادة تلك الجهود الدبلوماسية"، مضيفا: "صراحة، لا أثق بغالبية التصريحات الروسية".

وتابع بالقول إن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بالقضاء تنظيم "داعش" في سوريا وحققت هذا الغرض.

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بدء سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا تنفيذا للقرار الرئاسي، مشيرة أن ذلك لا يعني حل التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تزعمته واشنطن.

ومن المتوقع أن يستغرق سحب القوات الأمريكية ما بين 60-100 يوم.

المصدر: وكالات























