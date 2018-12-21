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مسؤول سابق يتحدث عن خبز أراده المصريون بشكل معين ولكنه مخالف للدستور!

أخبار العالم العربي

مسؤول سابق يتحدث عن خبز أراده المصريون بشكل معين ولكنه مخالف للدستور!
Globallookpress
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كشف محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق في مصر المستشار عدلي حسين، عن بعض الأشياء وفقا لدستور 2014 لا يستطيع المحافظ اتخاذ قرار منفرد فيها.

وحكى المحافظ السابق موقفا من المواقف قائلا: "حين كنت محافظا للمنوفية شاهدت خبز "الفينو" متوفرا في المراكز والقرى، وعندما سألت المواطنين قالوا إنهم يريدون أن يكون هذا الخبز على شكل دائري بدلا من الشكل المتعارف عليه "الطويل" لأنهم لا يحبونه بهذا الشكل."

وذكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه تواصل مع وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وطلب منه أن يكون هذا الخبز بالشكل الذي يريده المواطنون، ولكنه رفض، وقال وزير التموين آنذاك إن القرار الوزاري يقوم إن هذا الخبر يجب أن يكون "طويلا" لأن الدائري مخالف للدستور والقانون، حسب وصفه.

المصدر: الوطن + صدى البلد

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