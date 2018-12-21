الولاية الشمالية في السودان تعلن حالة الطوارئ

أعلن مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية في السودان، حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة الـ19:30 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الـ6 صباحا في كل من دنقلا وكريمة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المجلس قرر أيضا إلغاء الدوام الدراسي في جامعتي دنقلا وعبداللطيف الحمد.

#السودان#سونا| أعلن مجلس وزراء حكومة #الولاية_الشمالية في اجتماعه اليوم برئاسة الوالي الاستاذ ياسر يوسف أعلن حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة الـ7:30 مساء اعتبارا من اليوم وحتى الـ6 صباحا بكل من دنقلا وكريمة، واعلن إغلاق جامعتي دنقلا وعبداللطيف الحمد .https://t.co/bgeCQGYR5bpic.twitter.com/KGZDMshDiX — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 21 декабря 2018 г.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم قرارا بتعطيل الدراسة "في جميع مدارس الولاية (الثانوية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي" اعتبارا من يوم الأحد 23 ديسمبر وحتى إشعار آخر.

#السودان#سونا| أصدرت وزارة التربية والتعليم ب #ولاية_الخرطوم قرارا بتعطيل الدراسة فى جميع مدارس الولاية (الثانوية والاساس ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتبارا من يوم الاحد 23-12-2018 إلى حين اشعار آخر . pic.twitter.com/dZZ4rBxTzY — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 21 декабря 2018 г.

وتجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز اليوم الجمعة في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، بعد هدوء ساد المدن السودانية في أعقاب تظاهرات أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ في مناطق من البلاد.

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المصدر: سونا