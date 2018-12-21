 
مباشر

الولاية الشمالية في السودان تعلن حالة الطوارئ

أخبار العالم العربي

الولاية الشمالية في السودان تعلن حالة الطوارئ
سونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l86e

أعلن مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية في السودان، حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة الـ19:30 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الـ6 صباحا في كل من دنقلا وكريمة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المجلس قرر أيضا إلغاء الدوام الدراسي في جامعتي دنقلا وعبداللطيف الحمد.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم قرارا بتعطيل الدراسة "في جميع مدارس الولاية (الثانوية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي" اعتبارا من يوم الأحد 23 ديسمبر وحتى إشعار آخر.

وتجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز اليوم الجمعة في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، بعد هدوء ساد المدن السودانية في أعقاب تظاهرات أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ في مناطق من البلاد.

إقرأ المزيد
الحكومة السودانية: تعاملنا مع "المتظاهرين" بطريقة حضارية ومندسون أفسدوا التظاهرات السلمية!

المصدر: سونا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. استقالة مفاجئة لماتيس بعد انسحاب أمريكي مفاجئ هل ترامب بحاجة "لرجل حرب"؟