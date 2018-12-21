عمّان: الأردن يتعرض لحصار غير معلن منذ 2008

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، بأن الأردن تعرض لحصار اقتصادي غير معلن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008.

وقالت غنيمات، إن الأردن واجه منذ عام 2008 كغيره من دول العالم أزمة اقتصادية عالمية تلاها حصار اقتصادي غير معلن، وسنوات الربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق، ما سبب ضغطا شديدا على اقتصاده.

وأشارت إلى أن بوادر الانفراج وفك الحصار بدأت مع زيادة الصادرات إلى العراق وفتح الحدود مع سوريا الأمر الذي نأمل من خلاله في تحسن الوضع الاقتصادي.

المصدر: "سرايا" الأردنية