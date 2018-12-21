رويترز عن مسؤول كردي: نتطلع إلى فرنسا لأخذ دور أكثر فاعلية في سوريا

نقلت رويتزر عن مسؤول كردي قوله إن "السلطات الكردية" في الشمال السوري تتطلع إلى فرنسا للعب دور أكثر فاعلية في سوريا تزامنا مع قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته من سوريا.

وقال رياض درار، المسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية، "نأمل أن تلعب فرنسا دورا أكبر في سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا لولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته قالت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إن المسلحين الأكراد لن يستطيع بمقدورهم الاحتفاظ بالمعتقلين من عناصر "داعش" في حال خرج الوضع عن السيطرة.