أول دكتورة طاقة ذرية مصرية تظهر للعلن (فيديو)

ظهرت أول دكتورة مصرية في الطاقة الذرية تدعى إحسان حلمي، في لقاء متلفز، حيث أكدت أن مصر لا تعترف بوجودها على قيد الحياة.

وأشارت الدكتورة المصرية إلى أنها ولدت عام 1923 وتحاول العثور على شهادة ميلاد خاصة بها في مصر، ولا تجد أحدا يساعدها، مؤكدة أنها من أوائل المصريين الذين تخصصوا في الفيزياء.

وأضافت حلمي خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، أن جامعة كاليفورنيا أعطتها منحة دراسية حتى حصلت على الدكتوراه، مشيرة إلى أنها أرادت أن تكون جزءا من المشروع النووي المصري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدة أنها التقت بالزعيم الراحل عند زيارته للمفاعل، حيث قال لها: "أنا فخور بك لأنك بنت مصرية شرفتي مصر".

وأوضحت أول دكتورة مصرية في الطاقة المصرية أنها ولدت في 1 سبتمبر 1923، ولم تتزوج لأن العلم كان أهم بكثير من الزواج بالنسبة لها، قائلة:"أبحث عن شهادة ميلادي حتى الآن ولا أحد يساعد".

المصدر: وسائل إعلام مصرية