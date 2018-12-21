تغريدة للسفارة الأمريكية في الرياض تثير حفيظة السعوديين وغضبهم!

أثارت تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية لدى الرياض روّجت لمحاسن الاحتجاجات، ردود فعل غاضبة من النشطاء السعوديين وصلت حد أن أحدهم توعد بقطع أي إصبع تمتد إلى المملكة بسوء.

وفيما دعت السفارة الأمريكية إلى اكتشاف "كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية"، اعتبر أحد المعلقين السعوديين أن في مضمون التغريدة الأمريكية "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السعودية".

نحن ابناء وشعب بلاد الحرمين سنقطع أي أصبع تمتد إلى المملكة العربية السعودية 🇸🇦.



🔴🔴🔴 الوطن خط أحمر 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/zTSYVuni68 — بندر الجحدلي Bandar Aljahdali 🇸🇦 (@BandarAAAlharbi) December 19, 2018

وطالب آخر بسحب هذه التغريدة التي وصفها بأنها تحرض على "التظاهرات والغوغاء"، مشيرا إلى أنها "تغريدة خطيرة وغير مبررة".

وفيما علّق البعض بحدة على تغريدة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، سخر آخرون منها ودعوا الدبلوماسيين الأمريكيين للتغريد لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا.

تغريدة خطيرة وغير مبررة وذات تأثير عكسي ونطالب بسحبها ففيها تحريض على التظاهرات والغوغاء.

الانظمة المستمدة من الشريعة الاسلامية تمنع التجمهر والتجمعات التي تعيق الحياة العامة وتعرقل مصالح المجتمع.

التغريدة يجب ان توجه للداخل الامريكي ولأصحاب السترات الصفراء في اوربا. — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) December 19, 2018

نحن في امن وامان ولله الحمد وبخير وهذا بفضل من الله ثم قيادتنا الحكيمة سواء في دول الخليج او الدول العربية وتغريدتكم غير موفقه ولا تعجبنا اطلاقا ، كان اولى ان تغردون من سفارتكم في فرنسا لاصحاب السترات الصفراء — سعيد جطر (@KKSA2030) December 19, 2018

المصدر: RT