مركز حميميم: مقتل 6 عسكريين سوريين بقصف للمسلحين

أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا مقتل 6 عسكريين سوريين وإصابة 5 آخرين بجروح خلال قصف للمسلحين استهدف مراكز سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأكد مدير المركز، الجنرال سيرغي سولوماتين، اليوم الخميس أن القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة السورية سقطوا جراء قصف المسلحين قرية المصاصنة في محافظة حماة الذي وقع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف سولوماتين أن القصف طال قرى وبلدات في محافظات اللاذقية وحماة ومنطقة السكري في حلب.

المصدر: تاس