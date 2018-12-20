مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر، بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبتهما قرب حاجز "بيت إيل" المعروف بحاجز "المحكمة" شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن "مواطن (لم تعرف هويته بعد) قتل وأصيب آخر، عقب إطلاق النار عليهما، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة".

وتحدثت أنباء عن أن الشابين من مدينة القدس.

وادعى الأمن الإسرائيلي، أن "سائق المركبة حاول اقتحام الحاجز، فأطلق الجنود عليه النار وأصابوه بجروح خطيرة"، قبل أن يعلن عن وفاته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من محافظة رام الله منطقة عسكرية مغلقة، وأغلق بوابة مخيم الجلزون، وجسر دير دبوان، ومداخل سلواد، ونصب حاجزا في طريق دورا القرع.

وفي سياق منفصل، أعلن الأمن الإسرائيلي، وفي وقت سابق، أن مسلحين أطلقوا النار على أفراد الجيش بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله، من دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات من الجيش اقتحمت قرية "عين يبرود" شرق رام الله عقب إطلاق النار، واعتقلت شابين من أبناء القرية، دون توضيح أسباب اعتقالهما.

المصدر: معا