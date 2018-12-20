أكراد سوريا يطالبون واشنطن بتوضيح موقفها من حملة تركيا شرقي الفرات

نظم سكان شمال شرق سوريا مظاهرة للاحتجاج على عملية عسكرية تركية محتملة ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، وطالبوا التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة بتوضيح موقفه منها.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع الحسكة والقامشلي والبوكمال وعين العرب (كوباني) حاملين لافتات باللغات الإنجليزية والكردية والعربية تندد بالمخطط التركي الجديد وترفض الوجود التركي على الأراضي السورية.

وذكّر المحتجون الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده بأن المقاتلين الأكراد حاربوا مع الأمريكيين ضد "داعش"، وكتبوا على لافتة: "لن ننسى أبطالنا الذين استشهدوا ضد داعش وعلى أمريكا والتحالف الدولي أن يحترموا تضحياتهم".

كما رفع المحتجون صورا للمقاتلين الأكراد الذين سقطوا في المعارك ضد "داعش".

وتعد هذه المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من أكراد سوريا هي الأولى من نوعها منذ إعلان الإدارة الأمريكية سحب قواتها من سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا عن خطته لتمشيط منطقة شرق نهر الفرات من الفصائل الكردية الناشطة في شمال سوريا لاعتبار المقاتلين الأكراد، وضمنهم "وحدات حماية الشعب" إرهابيين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وتعهد أردوغان بإدخال قوات بلاده إلى مدينة منبج السورية إذا لم تنسحب الفصائل الكردية منها.

وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تتعاون مع "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية تحت لواء تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في الحرب ضد تنظيم "داعش". ويتمركز العسكريون الأمريكيون في قواعد شمالي سوريا وهي المنطقة التي تنشط فيها الفصال الكردية المتعاونة مع واشنطن.

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المصدر: RT + وكالات