الجيش الإسرائيلي يبدأ مرحلة "إحباط وتدمير" الأنفاق في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مرحلة "إحباط وتدمير" أنفاق تابعة لحزب الله اللبناني، التي اكتشفت مؤخرا عند الحدود الشمالية المخترقة للخط الأزرق.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: "بدأت مرحلة إحباط وتدمير أنفاق حزب الله الإرهابية الهجومية التي تخترق الحدود والتي تم اكتشافها في إطار حملة درع الشمال".

#عاجل مرحلة إحباط أنفاق #حزب_الله ستتم من خلال عدة طرق ووسائل وستخرج الأنفاق عن الخدمة وستمنع من منظمة #حزب_الله استخدامها وتحقيق خطتها.#درع_الشمالpic.twitter.com/OQPW9umg3u — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2018

وأوضح أدرعي، أن "مرحلة إحباط أنفاق حزب الله ستتم من خلال عدة طرق ووسائل وستخرج الأنفاق عن الخدمة وستمنع من منظمة حزب الله استخدامها وتحقيق خطتها".

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وكشف أدرعي عن معدات وآليات عسكرية تستخدمها قوات الجيش في عملياتها جنوب لبنان.

#عاجل بدأت مرحلة إحباط وتدمير أنفاق #حزب_الله الإرهابية الهجومية االتي تخترق الحدود والتي تم اكتشافها من قبل قوات جيش الدفاع في إطار حملة #درع_الشمال. pic.twitter.com/N1CyIep668 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2018

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين عملية "درع الشمال" عند الحدود اللبنانية بهدف اكتشاف وتدمير الأنفاق التي اتهم "حزب الله" بحفرها.

المصدر: RT