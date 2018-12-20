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الجيش الإسرائيلي يبدأ مرحلة "إحباط وتدمير" الأنفاق في الشمال

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يبدأ مرحلة
twitter.com/avichayadraee
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مرحلة "إحباط وتدمير" أنفاق تابعة لحزب الله اللبناني، التي اكتشفت مؤخرا عند الحدود الشمالية المخترقة للخط الأزرق.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: "بدأت مرحلة إحباط وتدمير أنفاق حزب الله الإرهابية الهجومية التي تخترق الحدود والتي تم اكتشافها في إطار حملة درع الشمال".

وأوضح أدرعي، أن "مرحلة إحباط أنفاق حزب الله ستتم من خلال عدة طرق ووسائل وستخرج الأنفاق عن الخدمة وستمنع من منظمة حزب الله استخدامها وتحقيق خطتها".

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وكشف أدرعي عن معدات وآليات عسكرية تستخدمها قوات الجيش في عملياتها جنوب لبنان.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين عملية "درع الشمال" عند الحدود اللبنانية بهدف اكتشاف وتدمير الأنفاق التي اتهم "حزب الله" بحفرها.

المصدر: RT

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