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رويترز: إعلان حالة الطوارئ في مدينة القضارف السودانية بسبب الاحتجاجات

الصفدي يبحث مع الجبير المستجدات الإقليمية

أخبار العالم العربي

الصفدي يبحث مع الجبير المستجدات الإقليمية
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي عادل الجبير القضايا الإقليمية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الأردن والسعودية.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور والعمل على زيادة التعاون الثنائي بين الأردن والسعودية، بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية ويخدم المصلحة العربية المشتركة، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

المصدر: "الدستور" الأردنية + RT

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