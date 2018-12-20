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مصر تضبط أجهزة تجسس قادمة من تركيا (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر تضبط أجهزة تجسس قادمة من تركيا (صورة)
Reuters Yiannis Kourtoglou
مصر
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تمكن الأمن المصري ممثلا في الجمارك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، داخل حقائب راكب قادم من تركيا بمطار برج العرب في الإسكندرية.

RT
الأجهزة المضبوطة
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وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تم الاشتباه في أحد الركاب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، وبعد تفتيش أمتعته تبين وجود 3 ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميموري و5 ولاعات مزودة بكاميرا، وUSB مخبأة في أماكن متفرقة بين طيات الملابس.

المصدر: RT

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