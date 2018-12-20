مصر تضبط أجهزة تجسس قادمة من تركيا (صورة)
Reuters Yiannis Kourtoglou
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تمكن الأمن المصري ممثلا في الجمارك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، داخل حقائب راكب قادم من تركيا بمطار برج العرب في الإسكندرية.
RT
وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تم الاشتباه في أحد الركاب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، وبعد تفتيش أمتعته تبين وجود 3 ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميموري و5 ولاعات مزودة بكاميرا، وUSB مخبأة في أماكن متفرقة بين طيات الملابس.
المصدر: RT
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