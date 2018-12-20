مقتل شخص في احتجاجات على زيادة الأسعار في السودان

قتل طالب جامعي سوداني في مدينة القضارف شرقي البلاد، خلال احتجاجات بدأت أمس الأربعاء في مدينة عطبرة في شمال شرق السودان واتسع نطاقها إلى العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال النائب في البرلمان السوداني مبارك النور: " الأوضاع في القضارف الآن خطرة وتطورت الاحتجاجات لتشمل حالات حرق ونهب وهى الآن خارج السيطرة"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي السياق ذاته، وجه والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي، بإعادة سعر الخبز إلى جنيهين (1 دولار يساوي 47.5 جنيه تقريبا) كما كان في السابق بدلا عن جنيهين ونصف، مؤكدا توفر الدقيق والوقود في مخازن الولاية وأن الوضع مطمئن.

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وطالب الفكي المواطنين بتفويت الفرصة على المخربين، موجها شرطة الولاية بالتعامل بحزم وقوة مع كل من تسول له نفسه تخريب ممتلكات الشعب.

وأضاف: "المواطنون واعون ومتعاونون، لكن قلة مندسة تريد التخريب"، مؤكدا أن الولاية أكثر أمنا واستقرارا ووحدة بمناطقها المختلفة.

وتعهد مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازي صالح بالتصدي بحزم للمخربين والمخالفين للقانون ومحاربة الجريمة.

وكان اتحاد المخابز في بلدية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور بقيادة رئيسه محمد عبدالجبار أصدر منشورا برفع سعر الخبز إلى جنيهين ونصف اعتبارا من الثامن عشر من ديسمبر حتى الأول من يناير من العام 2019.

المصدر: وكالات