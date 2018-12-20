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التعداد السكاني للسعودية لعام 2018.. عدد الذكور شبه متساو مع الإناث

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التعداد السكاني للسعودية لعام 2018.. عدد الذكور شبه متساو مع الإناث
Reuters Faisal Nasser
الرياض
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نشرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عبر موقعها الرسمي التعداد العام لسكان المملكة العربية السعودية لعام 2018.

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وبلغ إجمالي عدد السكان 33.413.660 نسمة، منهم 19.240.956 نسمة من الذكور بشكل عام، بينما بلغ مجموع الإناث 14.172.704 نسمة.

أما عدد السعوديين الذكور بشكل خاص فبلغ 10.575.895 نسمة، بينما بلغ عدد الإناث السعوديات 10.192.732 نسمة.

وبلغ عدد السكان غير السعوديين الذكور 8.665.061 نسمة، بينما بلغ عدد الإناث غير السعوديات 3.979.972 نسمة.

المصدر: وكالات

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