ملك السعودية للوزراء: لا توجد حصانة لأحد ضد الأنظمة والشرع في المملكة

نشرت صحيفة عكاظ السعودية فيديو قصير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقول فيه إنه لا توجد حصانة لأحد ضد الأنظمة والشرع في السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن كلمات الملك السعودي جاءت في مقطع فيديو نشره المدير الخاص لمكتب ولي العهد بدر العساكر، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، حيث قال خادم الحرمين الشريفين للوزراء في جلسة إعلان الميزانية العامة للدولة أمس الأول الثلاثاء: "الدولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل بين جميع رعاياها، لا يوجد أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع، نسأل الله التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله شعبنا يكون راضيا".

المصدر: عكاظ