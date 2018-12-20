ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط بلا مقابل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراره سحب قوات بلاده من سوريا نابع من أن الولايات المتحدة لا تريد لعب دور الشرطي في الشرق الأوسط بلا مقابل، محذرا "داعش" من مهاجمة بلاده.

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وكتب ترامب في "تويتر" اليوم الخميس، أن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا "لم يكن مفاجئا"، مذكّرا بأنه دعا إلى ذلك منذ سنوات ووافق على إبقاء القوات لفترة أطول قبل ستة أشهر، حينما أعلن عن رغبته في سحبها.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

وأضاف: "هل ترغب الولايات المتحدة في أن تكون شرطي الشرق الأوسط دون الحصول على أي شيء بالمقابل، وهي تخسر أرواح ثمينة وتريليونات الدولارات لحماية الآخرين الذين على الأغلب، لا يقدّرون ما نفعله؟ هل نريد البقاء هناك إلى الأبد؟ الوقت للآخرين للقتال الأخير".



Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

وتابع: "روسيا وإيران وسوريا وغيرها ليسوا راضين عن انسحاب الولايات المتحدة، رغم مما تزعمه الأخبار المزيفة لأنه الآن سيكون عليهم محاربة "داعش" والآخرين الذين يكرهونهم، من دوننا".

وأضاف ترامب محذرا "داعش": "أبني القوة العسكرية الأعظم في العالم. وإذا ضربنا "داعش" سنقضي عليه!".

....Russia, Iran, Syria & many others are not happy about the U.S. leaving, despite what the Fake News says, because now they will have to fight ISIS and others, who they hate, without us. I am building by far the most powerful military in the world. ISIS hits us they are doomed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

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المصدر: RT