أخطر أمنيات داعش في قبضة الاستخبارات العراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، عن تمكن الفرقة 20 التابعة لها من القبض على إحدى الإرهابيات العاملات بصفة عنصر أمني مع تنظيم "داعش" في منطقة حمام العليل بالموصل.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أن "المعتقلة، هي زوجة وأم لدواعش يعملون كعناصر أمنيين أيضا، وشقيقة لأحد الإرهابيين الخطرين الذي قتل من قبل قواتنا البطلة أثناء معارك التحرير".

وأضاف أن "الموقوفة جاءت بجثة شقيقها بشكل خفي ودفنتها في حديقة منزلها لإخفاء انتمائه لداعش".

وتابع: "هي إحدى المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4/1 إرهاب"، وكانت تقوم بنقل المعلومات عن تحركات القطعات الأمنية والمواطنين وخاصة النساء".

وأكد البيان أن عملية القبض على المتهمة تمت بشكل نوعي، وأنها اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية.

المصدر: RT