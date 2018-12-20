باحث مصري لـRT: خطة "ماكرة" بين واشنطن وأنقرة في سوريا بعد سحب القوات

كشف المحاضر المصري في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في مدينة نيجني نوفغورود الروسية عمرو الديب، عن خطة "ماكرة" بين واشنطن وأنقرة سيطبقانها بعد سحب قوات واشنطن من سوريا.

وقال الديب: "ترامب تحدث كثيرا عن عدم رغبته في وجود القوات الأمريكية في سوريا، وهذه الرغبة تأتي ضمن خطة أعدها بشكل سري مع أردوغان لتحل القوات التركية محل الأمريكية، وتبدأ في قصف المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية وخاصة منبج".

إقرأ المزيد

وأكد أن تركيا ترغب في إعادة السيطرة على المناطق التي تنازلت عنها في اتفاقية لوزان عام 1923، وضرب الأماكن التي يتواجد فيها الأكراد كعفرين ومنبج، وهذا ما رأيناه عندما بدأت العمليات العسكرية التركية عام 2016.

وأشار المحاضر المصري إلى أن اتفاقية لوزان ستنتهى عام 2023، ويرغب أردوغان في استعادة المناطق الكثيرة التي فقدتها تركيا في الشرق الأوسط بموجب هذه الاتفاقية، لذا سنرى الكثير من التحركات التركية في المنطقة خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أمس الأربعاء عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، وشرعت في سحبها من مناطق سيطرة القوات الكردية شرقي سوريا.

المصدر: RT