روحاني: متفقون مع تركيا في ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن طهران وأنقرة متفقتان في ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وأضاف روحاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة اليوم الخميس، أن طهران وأنقرة ستستمران في التعاون من أجل إحلال الأمن في سوريا واليمن.

كما لفت روحاني إلى أنه بحث مع نظيره التركي القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك مشددا على أن تهديد أمريكا للآخرين من الاستثمار في إيران يتعارض مع المواثيق الدولية.

من جهته أكد أردوغان على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتضان الشعب السوري وأضاف أن هناك خطوات كثيرة يمكن لتركيا وإيران اتخاذها معا من أجل إنهاء الصراعات وخلق أجواء السلام.

وتابع: "لم ولن نتسامح مع أي كيان يستهدف أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، ونتمتع وإيران بإرادة تامة لمواصلة التعاون بهذا الخصوص والقضاء على العقبات المشتركة".

وبصدد العقوبات الأمريكية على إيران، قال أردوغان إن العقوبات الأمريكية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وأكد مجددا أن "تركيا لا تدعم هذه القرارات... وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق في هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوط الجائرة عليه".

المصدر: "الأناضول"