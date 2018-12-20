"قسد": التهديدات التركية تصب في مصلحة "داعش"

اعتبر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أن التهديدات التركية تصب في مصلحة تنظيم "داعش"، مؤكدا على الاستعداد التام للدفاع عن الأرض في حال تعرض "قسد" لأي هجوم.

وقال القيادي زنار آواز في "معركة دحر الإرهاب" ضد داعش بريف دير الزور: "في الوقت الذي نخوض فيه معارك ضد أشرس تنظيم إرهابي في العالم، نرى تهديدات تركية على لسان زعيمها أردوغان ضد مناطق شمال وشرق سوريا مجددا، وهذه التهديدات لا تصب سوى في مصلحة الإرهاب كونها تعرقل عملية استئصال وباء يهدد الإنسانية جمعاء".

آواز الذي يقود الحملة الأخيرة ضد داعش، أكد جاهزية واستعداد قوات سوريا الديمقراطية لأي هجوم يستهدف أرضهم،"لن ننكس رؤوسنا للأعداء فنحن لم نحارب تركيا ولم نشكل خطرا على أراضيها، لكن في حال شعرنا بأي خطر يهدد مناطقنا لن نتوانى في الدفاع عنها".

وقال زنار آواز إن "التهديدات التركية هدفها إحباط معنوياتنا لكننا مستمرون في عملياتنا لدحر الإرهاب".

ودخلت المعارك في محاور "هجين والباغوز والشعفة والسوسة" التي تشكل الحلقة الأخيرة لوجود "داعش" في شمال وشرق سوريا، شهرها الرابع، وذلك في إطار معركة "دحر الإرهاب" بقوى قسد وبإسناد من التحالف الدولي.

وشدد أردوغان على أن القوات التركية قد تشن هجوما على "الوحدات الكردية" شرق الفرات "في أي لحظة"، مشيرا إلى أن تواجد المسلحين الأكراد في المنطقة يشكل "مصدر إزعاج" بالنسبة لأنقرة.

المصدر:"ANHA"