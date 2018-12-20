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نصائح وزارة الدفاع القطرية لزائريها الأطفال

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نصائح وزارة الدفاع القطرية لزائريها الأطفال
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قدمت وزارة الدفاع القطرية عددا من النصائح إلى زائريها الأطفال.

وتدور نصائح الوزارة إلى ضيوفها الأطفال حول الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى "استراتيجيات استخدام العقل والقوة للتخلص من المعتدى في أسرع وقت ممكن".

ونشر حساب صحيفة "الراية" القطرية على موقع "تويتر" صورا لأطفال في "درب الساعاتي" بقطر، حيث ارتدوا ملابس القوات المسلحة القطرية.

ويظهر عدد من الأطفال وهم يرفعون العلم القطري.

المصدر: وكالات

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