نصائح وزارة الدفاع القطرية لزائريها الأطفال

قدمت وزارة الدفاع القطرية عددا من النصائح إلى زائريها الأطفال.

وتدور نصائح الوزارة إلى ضيوفها الأطفال حول الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى "استراتيجيات استخدام العقل والقوة للتخلص من المعتدى في أسرع وقت ممكن".

ونشر حساب صحيفة "الراية" القطرية على موقع "تويتر" صورا لأطفال في "درب الساعاتي" بقطر، حيث ارتدوا ملابس القوات المسلحة القطرية.

ويظهر عدد من الأطفال وهم يرفعون العلم القطري.

تقدم وزارة الدفاع في #درب_الساعي تدريبات ونصائح للزوار حول الاعتماد على النفس بالإضافة إلى استراتيجيات استخدام العقل والقوة للتخلص من المعتدي في أسرع وقت ممكن. #جريدة_الراية_القطرية#قطر#فيا_طالما_قد_زينتها_أفعالنا#قطر_ستبقى_حرةpic.twitter.com/tU1ZC0Xp4W — الراية القطرية (@alraya_n) 19 décembre 2018

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يزور جناح #حماة_الوطن بدرب الساعي #درب_الساعيpic.twitter.com/AfdlZhOn9i — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 15 décembre 2018

المصدر: وكالات