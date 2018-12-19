العالول: لا صيغة حل للقضية الفلسطينية دون موافقة القيادة

أكد نائب رئيس حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمود العالول، أن أي صيغة حل للقضية الفلسطينية لن تتم دون موافقة القيادة.

وجاء تصريحات العالول خلال لقاء عُقد في مقر محافظة الخليل، يوم الأربعاء، بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال العالول إن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مما يسمى "صفقة القرن" ثابت ولا يمكن أن يتغير، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة من شأنها احتلال العالم لكنها لن تحتل إرادتنا".

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الوضع الراهن استثنائي له شروط مختلفة يجب أخذها بعين الاعتبار بعد تغيير أولويات العالم واستجداد قضايا أخرى على الساحة الدولية، وهرولة بعض الدول للتطبيع مع إسرائيل رغم التحذيرات الفلسطينية بضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية.

وأفاد بأن الإدارة الأمريكية حاولت تمرير صفقة القرن تحت عناوين عدة، آخرها التذرع بالوضع الإنساني في قطاع غزة لفصله عن الجسم الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، صرح العالول بأن حماس تحاول خلق معارك جانبية عدة في ذروة الانشغال بالقضايا الرئيسية، داعيا الحركة إلى الالتفاف حول الشرعية الوطنية والعودة إلى البيت الداخلي لتحقيق الوحدة والوقوف في وجه المؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية.

المصدر: وكالة "وفا"