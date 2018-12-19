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"قسد": بدء انسحاب الجنود الأمريكيين والفرنسيين من منبج

أخبار العالم العربي

AFP Delil Souleiman
عسكريون أمريكيون قرب مدينة منبج السورية
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أورد مصدر مقرب من "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأربعاء، عن بدء مغادرة القوات الأمريكية والفرنسية من مواقعها بضواحي مدينة منبج شمال سوريا.

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وفي حديث لـ"نوفوستي"، قال المصدر المقرب من "القوات" (ذات الغالبية الكردية المدعومة من واشنطن) إن القوات الأمريكية انسحبت من موقع لها في بلدة الشيوخ شرقي منبج (بريف مدينة حلب)، ومن مواقعها في قرية العاشق بضواحي مدينة تل أبيض، باتجاه القاعدة الأمريكية الواقعة في مدينة عين عيسى في محافظة الرقة، تمهيدا للانسحاب الأمريكي الكامل من سوريا.

وتابع المصدر أن "القوات الفرنسية انسحبت أيضا من بعض النقاط في منبج بريف حلب وعين عيسى بريف الرقة"، تمهيدا للانسحاب الكامل من البلاد.

وأضاف المصدر أن "الانسحاب جاء بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في سماء مدينة رأس العين شمال الحسكة".

وتابع المصدر أن "القوات الفرنسية انسحبت أيضا من بعض النقاط في منبج بريف حلب وعين عيسى بريف الرقة تمهيدا للانسحاب الكامل من سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا. وأشارت المسؤولة إلى أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي لا تعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة ستبقى مستعدة "للعودة والدفاع عن المصالح الأمريكية إذا لزم الأمر.

المصدر: سبوتنيك

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