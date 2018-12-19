لا تقدر بثمن.. مكتبة الفنان كامي تفجر صراعا بين الورثة والنيابة تمنع التصرف بمحتوياتها

يستمر الصراع على مكتبة الفنان المصري الراحل حسن كامي، بين أسرته والمحامي الخاص به من جهة ووزارة الثقافة المصرية، حيث تملك هذه المكتبة كتبا نادرة لا تقدر بثمن.

وقال فرج يونان، مسؤول تقييم الكتب بمكتبة الفنان المصري الراحل حسن كامي، إن لدى المكتبة الخاصة به كتبا قيمة وتراثية لا تقدر بثمن.

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وأوضح يونان أن المكتبة بها 5 نسخ من كتاب "وصف مصر"، الذي تم إنجازه إبان الحملة الفرنسية، مشيرا إلى أنه قد بيعت نسخة واحدة منه بـ400 ألف جنيه مصري.

وأضاف في تصريحات لقناة "ON E" المصرية، أن المكتبة تحتوي أيضا على كتاب مساجد مصر، وعليه توقيع الملك عام 1946 ونسخ أخرى لا تحمل توقيعه وتم بيع واحد منها بـ45 ألف جنيه، موضحا أن عدد لوحات المستشرقين الذين قدموا لمصر والشرق الأوسط بالمكتبة وهي لا تقل عن 600 لوحة وسعر اللوحة تتراوح بين 8 لـ180 ألفا.

وأكد أن المكتبة مكونة من 3 أدوار وعندما حصرنا الكتب وجدنا عددها 120 ألف كتاب، موضحا أن هناك أمريكيا قد عرض عليه شراء كل الكتب بالمكتبة دفعة واحدة بـ17 مليون دولار.

وتابع "السفارة السعودية اشترت كتبا بـ800 ألف جنيه، وهناك كتب تعود لـ400 عام".

وكانت قوة من قسم شرطة قصر النيل في القاهرة نفذت قرار النيابة العامة بغلق مكتبة الفنان الراحل، أمس الثلاثاء، ووجدت محامي الفنان الراحل داخل المكتبة، وتم إخراجه وتشميع المكتبة وأخذ تعهد بعدم التصرف فيها.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية