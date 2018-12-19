الكويت: لدى لبنان حق مشروع في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن لدى لبنان حقا مشروعا في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع "أنفاق حزب الله" العابرة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قال العتيبي إن لبنان يعيش على مدار عقود من الزمن، الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، أما حادثة الأنفاق الأخيرة، فقال الدبلوماسي الكويتي إن إسرائيل تسعى لـ"تضخيمها أمنيا وسياسيا وحتى عسكريا".

وتابع المندوب الكويتي يقول: "ففي حين ينتهك القرار 1701 والسيادة اللبنانية كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت من قبل الحكومة اللبنانية​، إلا أننا لم نجد أي مطالبات بعقد جلسة طارئة لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق".

ضرورة التفريق بين الإرهاب ​والمقاومة ​المشروعة

وشدد العتيبي على "حق لبنان بمقاومة أي اعتداء إسرائيلي بالوسائل المشروعة"، مؤكدا على "ضرورة التفريق بين الإرهاب ​والمقاومة​ المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي"، على اعتبار أن هذه المقاومة "حق أقرته المواثيق الدولية".

ولفت المندوب الكويتي إلى أنه "على الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإن بلاده ترحب "بحالة الهدوء المستمرة والتي ما كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل".

وجرى اليوم عقد جلسة مجلس الأمن بطلب من إسرائيل والولايات المتحدة وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي عملية "درع الشمال" لتدمير الأنفاق التي قالت إن "حزب الله" حفرها من أجل التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية لخوض هجمات إرهابية ضد الدولة العبرية.

المصدر: وكالات