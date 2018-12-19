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الباز: إنشاء ممرات التنمية في مصر يستغرق 10 سنوات

أخبار العالم العربي

الباز: إنشاء ممرات التنمية في مصر يستغرق 10 سنوات
ahram
فاروق الباز
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أكد عالم الفضاء المصري فاروق الباز، أن الهدف من إنشاء ممرات التنمية الطولية في مصر، هو ربط البحر المتوسط بحدود السودان، لافتا إلى أن إنشاء هذه الممرات يستغرق حوالي 10 سنوات.

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وأضاف "الباز" خلال لقاء خاص عبر قناة "ten" المصرية، أن ممرات التنمية ستأخذ وقتا طويلا نتيجة احتياج مصر إلى العديد من المؤسسات من أجل إنشاء 20 ممرا عرضيا وطوليا في معظم محافظات مصر.

وأكد الباز، على ضرورة العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية السائدة تجاه الشباب المصري، بأنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية، منوها بأن سفينة "أبولو 11" كان يعمل عليها شباب بحدود 26 عاما.

وتهدف ممرات التنمية لنقل المواطنين تدريجيا للأماكن المستهدفة في الصحراء، حيث يوفر 450 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى رغبته في ربط الـ15 ممرا بمعبر طولي من العلمين حتى حدود السودان، يشمل خط قطار سريع للركاب، وخط سكة حديد للبضائع وشبكات المياه والكهرباء وطريقا سريعا دوليا للسيارات.

المصدر: قناة "ten TV"

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