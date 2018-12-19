مسؤول: وزير المالية اللبناني سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة

قال مسؤول لبناني رفيع، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المزمع تشكيلها.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن سياسيين أن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعزز الآمال في إنهاء 7 أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني.

المصدر: رويترز