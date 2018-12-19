 
مباشر
عاجل
ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي

مسؤول: وزير المالية اللبناني سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة

أخبار العالم العربي

مسؤول: وزير المالية اللبناني سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة
AFP ANWAR AMRO
بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7s6

قال مسؤول لبناني رفيع، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المزمع تشكيلها.

إقرأ المزيد
اللواء عباس إبراهيم يتحدث بعد "لقاء تشاوري" في دارة النائب عبد الرحيم مراد لبنان.. الرياح مواتية لتشكيل حكومة جديدة على عتبة عيد الميلاد

ونقلت وكالة "رويترز" عن سياسيين أن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعزز الآمال في إنهاء 7 أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة الروسية.. جمال لم يمنعها من كتابة التاريخ بكفاحها