مسؤول: وزير المالية اللبناني سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة
AFP ANWAR AMRO
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قال مسؤول لبناني رفيع، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المزمع تشكيلها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سياسيين أن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعزز الآمال في إنهاء 7 أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني.
المصدر: رويترز
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