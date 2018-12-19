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نتنياهو يكشف عدد صواريخ "حزب الله" ويتهم "اليونيفيل" بالتقصير

أخبار العالم العربي

نتنياهو يكشف عدد صواريخ
Reuters Amir Cohen
بنيامين نتنياهو
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من أن عدد الصواريخ بحوزة حزب الله اللبناني ارتفع منذ انتهاء حرب 2006، متهما قوة حفظ السلام الأممية "اليونيفيل" بتجاهل الأمر.

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وكشف نتنياهو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم أمام وسائل الإعلام الأجنبية قبيل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة ببحث "الأنفاق الهجومية لحزب الله" عند حدود إسرائيل، عن تقديره لحجم ترسانة حزب الله الصاروخية، قائلا: "منذ انتهاء حرب لبنان الثانية كان لدى حزب الله 15 ألف صاروخ في لبنان، معظمها في الجنوب، اليوم لديه 110 آلاف صاروخ، لم تصدر اليونيفيل تقريرا واحدا عنها".

في الوقت ذاته، ذكر نتنياهو أن حزب الله لا يملك الآن إلا بضعة عشرات من الصواريخ دقيقة التوجه، مشيرا إلى أن الحزب أغلق المواقع تحت الأرض الخاصة بإنتاج هذه الصواريخ قرب مطار بيروت، بعد أن قامت الاستخبارات الإسرائيلية  باكتشافها.

وتابع: "إنهم يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة التوجه".

المصدر: وكالات

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