نتنياهو يدعو مجلس الأمن لإدانة حزب الله ومنح اليونيفيل حرية الوصول إلى أي مكان بجنوب لبنان

قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن مخصصة لبحث قضية الأنفاق، حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبنان المسؤولية عن ذلك، معتبرا أن الأنفاق اعتداء من قبل حزب الله على إسرائيل.

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ودعا نتنياهو في كلمة ألقاها بعد أن استعرض أحد الضباط صورا لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، دعا مجلس الأمن الدولي إلى منح قوات "اليونيفيل"حرية الوصول إلى أي مكان في جنوب لبنان لكشف الأنفاق قبل أن يقوم حزب الله بإخفاء الأدلة، حسب زعمه.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن تل أبيب ستقوم بكل ما يلزم لحماية حدودها ومواطنيها، حاثا مجلس الأمن على إدانة حزب الله.

وطالب نتنياهو قوات اليونيفيل بالقيام بعمل جدي، لافتا إلى أن تل أبيب تنتظر منها ذلك.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن روسيا تقول إنها تريد منع حرب مقبلة، داعيا إياها إلى "منع حزب الله وإيران من العمل ضد إسرائيل في لبنان وسوريا".

وانتقد نتنياهو الجيش اللبناني وقال إنه "لا يعمل شيئا لوقف حزب الله، بل يوجه أسلحته ضد الإسرائيليين، كما ظهر ذلك مؤخرا".

المصدر: RT