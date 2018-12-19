موسكو: نتفهم قلق إسرائيل إزاء الوجود الإيراني في سوريا

أكد مسؤول في مجلس الأمن الروسي أن بلاده تتفهم القلق الذي تشعر به إسرائيل حيال وجود قوات تابعة لإيران قرب حدودها الشمالية، لكنه أضاف أن هذا الوجود يستند إلى أساس قانوني.

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وقال ألكسندر فينيديكتوف، مساعد سكرتير المجلس، في حوار مع وكالة سبوتنيك نشر اليوم الأربعاء:

"اتصالاتنا مع الشركاء الإسرائيليين تبين أن وجود الوحدات العسكرية التي تسيطر عليها طهران على الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية لا يزال يمثل أخطر نقطة خلافية في العلاقات بين إيران وإسرائيل. ونظرا إلى السياق التاريخي والجيوسياسي، فإن مخاوف الإسرائيليين مفهومة".

وأضاف المسؤول الروسي أنه "مع ذلك، ينبغي على المرء أن يدرك أن الوجود الإيراني في سوريا له أساس شرعي، إذ أنه جاء بناء على دعوة من حكومة هذا البلد للمساعدة في القضاء على الإرهابيين".

وتبذل تل أبيب وواشنطن جهودا حثيثة لإقناع موسكو بضرورة انسحاب القوات الموالية لإيران من الأراضي السورية، التي تمثل، برأيهما، تهديدا أمنيا مباشرا لإسرائيل وللاستقرار الأقليمي.

المصدر: سبوتنيك