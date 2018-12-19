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مجلس الأمن الروسي: حكومة الأسد نجحت في تجنب السيناريو الأسوأ وهو دمار الدولة السورية

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الروسي: حكومة الأسد نجحت في تجنب السيناريو الأسوأ وهو دمار الدولة السورية
Reuters MARKO DJURICA
دمشق
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صرح مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، بأن حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، تمكنت من تجنب الأسوأ، ألا وهو دمار الدولة السورية.

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وقال فينيديكتوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما لا شك فيه، أن حكومة بشار الأسد الشرعية، تمكنت حتى اليوم من تجنب السيناريو الأسوأ، وهو دمار الدولة السورية وتحول الدولة إلى مرتع للإرهابيين عالمي النطاق".

ولا يزال النزاع العسكري في سوريا مستمر منذ عام 2011. ونهاية عام 2017 تم إعلان الانتصار على تنظيم داعش في سوريا والعراق. وتتواصل في مختلف المناطق السورية عمليات القضاء على الإرهابيين. وحاليا تقوم السلطات السورية بالتسوية السياسية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

المصدر: سبوتنيك

 

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