 
مباشر

رئيس الوزراء العراقي يمنح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يمنح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسييننادية مراد وزوجها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7q9

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، منح المواطنة العراقية الحائزة جائزة السلام الدولية نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين، عازيا ذلك إلى دورهما الإنساني.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن: "مجلس الوزراء قرر اليوم منح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين، تكريما لدورهما الإنساني".

وأضاف أن: "مجلس الوزراء عاكف أيضا على حل مشكلة موظفي العقود وإنصافهم، ولن نخضع لأي ضغوط تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين".

المصدر: السومرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. نتنياهو يتحدث عن سلاح إسرائيلي لا يملكه أي بلد في العالم