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شاهد.. الأمير تميم بن حمد يؤدي رقصة "العرضة" احتفالا باليوم الوطني

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شاهد.. الأمير تميم بن حمد يؤدي رقصة
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أمير قطر يؤدي رقصة العرضة
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شارك أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، في احتفالات اليوم الوطني لبلاده.

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وأدى تميم "العرضة القطرية"، رفقة والده حمد بن خليفة آل ثاني في الساحة الخارجية للديوان الأميري بمنطقة كورنيش الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتحتفل قطر في الـ18 من ديسمبر من كل عام باليوم الوطني للبلاد، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعاري "فيا طالما قد زينتها أفعالنا" و"قطر ستبقى حرّة"، ويصادف اليوم الوطني ذكرى تأسيس قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عام 1878.

واليوم الوطني عطلة رسمية في البلاد ويحتفل به القطريون بفعاليات كثيرة، أبرزها تنظيم عرض عسكري تشارك فيه مختلف أصناف الجيش ويحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

المصدر: وكالات

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