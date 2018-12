شركة طيران سعودية تطلق خدمة "درجة خزانة الأمتعة"

شاهد كيف ابتكرنا درجة خزانة الأمتعة لتسافر بأقل الأسعار على الاطلاق!#درجة_خزانة_الأمتعة#طيران_أديل ✈️



Watch how we came up with Cargo Passenger Class so you can fly for less#cargo_passenger_class#flyadeal ✈️ pic.twitter.com/Qxrf1x6Qh1