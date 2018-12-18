شركة طيران سعودية تطلق خدمة "درجة خزانة الأمتعة"

أطلقت شركة ''طيران أديل'' لخدمة النقل الجوي الاقتصادي الداخلي التابعة للخطوط السعودية "درجة خزانة الأمتعة"، وذلك لتخفيض تكاليف السفر.

وسيجلس الركاب الذين سيختارون السفر عبر هذه الدرجة في المكان المخصّص للأمتعة على متن الطائرة.

وأوضحت الشركة أنّه سيتم تذكير المسافرين بدخول دورات المياه قبل الصعود إلى الطائرة، نظرا لعدم توفّرها في هذه الدرجة، في انتظار دراسة مشروع لاستخدام دورات مياه محمولة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق قيود على الوزن والطول بالنسبة إلى المسافرين، إذ يجب ألا يقل عمر المسافر عن 12 عاما للسفر على متن درجة خزائن الأمتعة، مشيرة إلى أنّ المقاعد محدودة وأنه سيتم العمل بهذه الخدمة الجديدة ابتداء من 1 يناير 2019.

في طيران أديل، نبحث دائماً عن طرق جديدة ومبتكرة لتخفيض تكاليف السفر و مع درجة خزانة الأمتعة الجديدة، نضمن لك أقل الأسعار على الاطلاق!



لمعرفة المزيد تفضلوا بزيارة موقعنا https://t.co/kKyVw3OxK3#درجة_خزانة_الأمتعة — طيران أديل (@flyadeal) 16 декабря 2018 г.

شاهد كيف ابتكرنا درجة خزانة الأمتعة لتسافر بأقل الأسعار على الاطلاق!#درجة_خزانة_الأمتعة#طيران_أديل ✈️



Watch how we came up with Cargo Passenger Class so you can fly for less#cargo_passenger_class#flyadeal ✈️ pic.twitter.com/Qxrf1x6Qh1 — طيران أديل (@flyadeal) 16 декабря 2018 г.

وانتشرت فكرة إطلاق الخدمة الجديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية كالنار في الهشيم، مثيرة جدلا واسعا بين صفوف المدونين والمغردين وحتى الأشخاص العاديين.

لكن هذا الجدل لم يتواصل بعد نشر شركة "طيران أديل" بيانا توضيحيا على موقعها الرسمي وصفحة "تويتر" الموثقة بالعلامة الزرقاء، حيث قالت إن الإعلان كان مجرد دعابة وأن المسافرين ليسوا بحاجة للذهاب إلى هذا الحد المتدني للسفر بأقل الأسعار.

وأشارت الشركة عبر مقطع فيديو إلى أن الأمر غير صحيح وهو مجرد مزحة، في إشارة إلى أنه لا يعدو كونه حملة دعائية.

المصدر: موقع شركة الطيران + تويتر