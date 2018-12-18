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الأسد يصدر قانونا خاصا بجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي

أخبار العالم العربي

الأسد يصدر قانونا خاصا بجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي
Sputnik
الرئيس السوري بشار الأسد
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، قانونا يمنح بموجبه العسكري المصاب حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس الأسد أصدر القانون رقم 45 لعام 2018، القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية، حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم، وذلك بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم الاثنين.

وتم تحديد التعريف بالجريح المستفيد من المرسوم والإعفاءات الضريبية والتسهيلات المصرفية ومواصفات المركبة من خلال سبع مواد مفصلة ملحقة بالقانون ذي الصلة.

المصدر: سانا

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