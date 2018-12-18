الحكومة المصرية تطالب بحشد الطاقات لإتمام أكبر مشروع في تنزانيا

تتابع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، باهتمام بالغ ترتيبات البدء في تنفيذ مشروع "سد روفيجي" في تنزانيا.

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وأكد رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع عقده مع الشركتين المسؤولتين عن بناء المشروع، وهما "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك"، أن هذا الاجتماع يعد بداية للقاءات دورية ستتم بشكل شهري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء السد المخصص لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وطالب مدبولي التحالف المصري بحشد مختلف طاقاته لإتمام هذا المشروع المهم، من خلال إسناد المهام إلى أعلى فرق العمل، ووضع برنامج زمني مكثف لتنفيذ مراحل المشروع، قائلاً: "يجب أن تعطوا رسالة ثقة للمواطنين التنزانيين، بقدرتكم على تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد، وبالجودة الفائقة."

وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر نادر سعد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المشروع تحت رعايته الشخصية، وسيتابعه مثلما يتابع المشروعات المنفذة في مصر.

المصدر: RT