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البرلمان العراقي "يفشل" في استكمال التشكيل الحكومي

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي
AFP / SABAH ARAR
مجلس النواب العراقي (صورة من الأرشيف)
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صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على ثلاثة وزراء من أصل 8 متبقين في حكومة عادل عبد المهدي.

وقال مراسل RT إن "البرلمان صوت على قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى عبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، ونوري الكربولي وزيرا للتخطيط".

وأضاف أن "وزارات الداخلية والدفاع والهجرة والعدل والتربية لم تحصل على توافق بين الكتل السياسية، لذا تم تأجيل التصويت عليها".

المصدر: RT

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