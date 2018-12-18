البرلمان العراقي "يفشل" في استكمال التشكيل الحكومي

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على ثلاثة وزراء من أصل 8 متبقين في حكومة عادل عبد المهدي.

وقال مراسل RT إن "البرلمان صوت على قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى عبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، ونوري الكربولي وزيرا للتخطيط".

وأضاف أن "وزارات الداخلية والدفاع والهجرة والعدل والتربية لم تحصل على توافق بين الكتل السياسية، لذا تم تأجيل التصويت عليها".

المصدر: RT