مجلس النواب الأردني يستضيف القائم بالأعمال السوري

التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية يوم الثلاثاء، بالقائم بأعمال السفير السوري في عمان أيمن علوش، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وقال أيمن علوش "إن الأردن يعني لنا الكثير ونحن نعاني ألما واحدا وتحديا واحدا وعدوا واحدا ونحن في خندق واحد".

وأكد الدبلوماسي السوري خلال استضافته في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية النيابية في الأردن، أن سوريا قيادة وشعبا معنية وحريصة على تعزيز العلاقات مع الأردن في شتى المجالات.

وأضاف القائم بأعمال السفير السوري أن الطريق واحد وما يجمع البلدين كثير ولا يوجد ما يفرق بينهما، مقدرا زيارة الوفد البرلماني الأخيرة إلى دمشق والأهمية التي حظيت بها على جميع المستويات، مثمنا موقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين.

من جهتها، حثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب نضال الطعاني على ضرورة النظر إلى الأمام نحو علاقات أخوية راسخة بين عمان ودمشق تسهم بتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين، مشيرة إلى القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية بينهما.

كما دعا الطرفان إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وإطلاق جهود مشتركة لتطوير العلاقات على مختلف الصعد، لافتين إلى أن شمال الأردن وجنوب سوريا كيان واحد وهم واحد.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني