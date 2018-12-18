 
مباشر

وثائق خطيرة يكشفها العراق لأول مرة تتعلق بمصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

وثائق خطيرة يكشفها العراق لأول مرة تتعلق بمصر (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7mk

تمكنت القوات العراقية من العثور على وثائق خطيرة لتنظيم "داعش" في العراق، تتعلق بعملياته في مصر، وخاصة في شبه جزيرة سيناء.

إقرأ المزيد
وثائق داعش بالعراق تكشف عملياته في سيناء وثائق داعش بالعراق تكشف عملياته في سيناء

وتضمنت سلسلة الوثائق التي حصلت عليها RT، مجموعة من التواريخ التي قام فيها التنظيم بتفجير آليات عسكرية للجيش المصري، في الشيخ زويد في سيناء، بالإضافة إلى منطقة كرم القواد منذ ثلاث سنوات بتاريخ 19 ديسمبر 2015.

وجاء في الوثائق أيضا، تفجير مجموعة من العبوات الناسفة وقتل عشرات من الجنود المصريين، حيث وصفتهم وثائق التنظيم بـ"جيش الردة المصري".

لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط على الرابط في الأسفل:

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..كلمة بوتين في وزارة الدفاع الروسية