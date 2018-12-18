وثائق خطيرة يكشفها العراق لأول مرة تتعلق بمصر (فيديو)

تمكنت القوات العراقية من العثور على وثائق خطيرة لتنظيم "داعش" في العراق، تتعلق بعملياته في مصر، وخاصة في شبه جزيرة سيناء.

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وتضمنت سلسلة الوثائق التي حصلت عليها RT، مجموعة من التواريخ التي قام فيها التنظيم بتفجير آليات عسكرية للجيش المصري، في الشيخ زويد في سيناء، بالإضافة إلى منطقة كرم القواد منذ ثلاث سنوات بتاريخ 19 ديسمبر 2015.

وجاء في الوثائق أيضا، تفجير مجموعة من العبوات الناسفة وقتل عشرات من الجنود المصريين، حيث وصفتهم وثائق التنظيم بـ"جيش الردة المصري".

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المصدر: RT