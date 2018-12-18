الإمارات تتضامن مع السعودية ضد "مزاعم" الشيوخ الأمريكي

أعلنت الإمارات تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية ضد ما صدر مؤخرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية.

وجددت الخارجية الإماراتية في بيان الثلاثاء، رفضها لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ.

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كما رفضت أيضا أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور المملكة العربية السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ومكانتها العربية والإسلامية والدولية.

وأعربت في السياق عن تقديرها العميق للسعودية ودورها في أمن واستقرار المنطقة.

وجددت أبو ظبي التأكيد على موقفها الثابت إلى جانب الرياض فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت في بيانها إلى إسهام السعودية في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية، ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

كما تطرقت الخارجية الإماراتية إلى موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية