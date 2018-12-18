 
مباشر

العسكرية المصرية تحقق مركزا متقدما في علوم وتكنولوجيا المواد المركبة في منتدى دولي بروسيا

أخبار العالم العربي

العسكرية المصرية تحقق مركزا متقدما في علوم وتكنولوجيا المواد المركبة في منتدى دولي بروسيا
EgyArmySpox
الفريق المصري المشارك في المنتدى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7me

حقق فريق الكلية الفنية العسكرية المصرية المركز الثالث في مسابقات المنتدى الدولي للعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة المقام في روسيا.

ونجح فريق الطلاب التابع للكلية العسكرية المصرية في الحصول على المركز المذكور خلال فعاليات المنتدى المنعقد بجامعة باومان التقنية في روسيا، والذي أقيم في الفترة من 4 ديسمبر حتى 9 ديسمبر.

وشارك في المنتدى 30 فريقا من دول العالم المختلفة يمثلون (13) دولة من بينها روسيا - مصر – الصين - الهند – فرنسا – التشيك – إيطاليا – بيلاروس – كازاخستان - ألمانيا.

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية المصرية تشارك العديد من المؤسسات العلمية والدولية في تنظيم المسابقات العلمية للتطوير البحثي العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..كلمة بوتين في وزارة الدفاع الروسية