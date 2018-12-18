العسكرية المصرية تحقق مركزا متقدما في علوم وتكنولوجيا المواد المركبة في منتدى دولي بروسيا

حقق فريق الكلية الفنية العسكرية المصرية المركز الثالث في مسابقات المنتدى الدولي للعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة المقام في روسيا.

ونجح فريق الطلاب التابع للكلية العسكرية المصرية في الحصول على المركز المذكور خلال فعاليات المنتدى المنعقد بجامعة باومان التقنية في روسيا، والذي أقيم في الفترة من 4 ديسمبر حتى 9 ديسمبر.

وشارك في المنتدى 30 فريقا من دول العالم المختلفة يمثلون (13) دولة من بينها روسيا - مصر – الصين - الهند – فرنسا – التشيك – إيطاليا – بيلاروس – كازاخستان - ألمانيا.

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية المصرية تشارك العديد من المؤسسات العلمية والدولية في تنظيم المسابقات العلمية للتطوير البحثي العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات.

المصدر: RT