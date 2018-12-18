الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

دانت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء "انتهاك تركيا للسيادة العراقية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، إن الضربات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية على مواقع بشمال العراق، تعد انتهاكا لسيادة الدولة العراقية.

وأضاف أن ذلك انتهاك مدان ومرفوض أيا كان الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار.

وأوضح عفيفي أنه سبق وأن أصدرت القمة العربية قرارات عدة تدين انتهاك السيادة العراقية على هذا النحو، مشيرا إلى أن تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي يعكس نوعا من عدم الاكتراث منها بعلاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المصدر: RT