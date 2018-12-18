فتح باب التقدم لوظيفة جندي "رجالا ونساء" في السعودية.. وهذه هي الشروط..

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية أن "باب التسجيل بمديرية السجون برتبة جندي أول (رجال) وجندي (رجال ونساء) مفتوح حتى 27 ديسمبر الجاري".

واشترطت الإدارة لالتحاق الرجال، ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما بحسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدم عن 170 سنتيمتر، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودا من إحدى الكليات.

كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير سعودية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

واشترطت للالتحاق برتبة (جندي) للعنصر النسائي، إضافة للاشتراطات العامة للمتقدمين والمتقدمات، ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد على 35 عاما حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدمة عن 164 سنتيمترا، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة.

تقديم الترشحات يتم عبر منصة (أبشر توظيف) sa.jobs.www.

المصدر: عكاظ